Gremio de transporte pedirá a Procuraduría investigar manejo de troncal a la costa

El cierre de la vía ha afectado económicamente a conductores de 3.200 vehículos que se movilizan en ambos sentidos diariamente.



Ante esto, Felipe Muñoz Monroy, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), manifestó que en realidad no hay vía alternas, debido a que las demás opciones de movilidad que ofrece el Instituto Nacional de Vías les incrementan los costos de transporte de carga.



“No es cierto que tengamos vías alternas, tenemos otras vías, porque dar la vuelta por el Urabá antioqueño equivale solamente en combustible a un sobrecosto de aproximadamente 450.000 pesos que nadie nos reconoce y la vuelta por el Magdalena Medio tienen un costo aproximado de 850.000 pesos solo en combustible”, afirmó Muñoz.



Además, el líder indicó que en la vía que comunica a la costa Atlántica hubiesen podido mejorar las labores de infraestructura para evitar la situación actual.

“Dijeron que estaban haciendo lo posible por comprar el predio, pero si no pudieron hacer eso a tiempo por qué no hicieron obras como un jarillón para quitarle fuerza al río cuando golpeaba ahí, no vimos esas acciones… no es lógico que en una entidad tan grande como Invias, tenga que llegar el director a darle solución”, expresó Muñoz.



El director también aprovechó para dar a conocer la petición que le hará a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que investiguen el manejo que funcionarios le están dando a la vía. Según Muñoz, la última inversión que le hicieron a la carretera fue de 3.200 millones y ahora lo único que evidencian son tapahuecos y tres peajes.



Las pérdidas económicas para el gremio ascienden a 3.000 millones de pesos diariamente, monto que es asumido, según el sobrecosto de cada vehículo, por los propietarios de los carros.