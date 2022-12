Hacinamiento en cárcel de La Ceja frena la captura de 10 presuntos abusadores

No paran los problemas en la cárcel de La Ceja, donde ya han ocurrido riñas e intentos de fuga por parte de varios reclusos.



Ahora el hacinamiento, producto de los 173 de internos condenados, está provocando que no haya lugar para recibir a los recientes capturados.



Lea también: Capturan a diez presuntos abusadores sexuales en diferentes zonas de Antioquia



Esta situación, según el alcalde Elkin Ospina, evita nuevos operativos entre ellos, cumplir la orden de captura de diez presuntos abusadores sexuales.



Ante esto, el mandatario reafirmó su intención de no renovar el convenio con el Inpec y le pedirá a los gobiernos departamental y nacional una solución urgente ante la crisis carcelaria.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad