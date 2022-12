‘Hombre araña ruso’ cuestiona a autoridades de Medellín

Luego de que Migración confirmara que Pavel Gogulan, conocido como el ‘Hombre araña ruso’, debe salir del país antes del domingo para evitar ser deportado, el joven deportista de 25 años cuestionó la decisión de las autoridades en Medellín por haber escalado dos edificios sin ser autorizado.

El ruso, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, manifestó que la decisión de que su permiso de estadía fuera cancelado "fue provocada por los propietarios del edificio Bancolombia", que escaló violando su seguridad.

Gogulan señaló que "mientras en las calles de Medellín se observa públicamente y sin castigo el consumo y venta de drogas, la trata de blancas, la violencia y la inseguridad”, personas como él, “que no son violentas, promueven el deporte y que buscan una sonrisa y asombro en las personas son deportados".

Sin embargo, agradeció a los colombianos por el apoyo y manifestó que le informaron que no podrá entrar a Colombia por lo menos durante un año.

Este es el mensaje completo:

Hola, Colombia.

Mi viaje a su hermoso país termina. Las autoridades me dieron 3 días para salir por mi voluntad, me ordenaron que firmara un documento y tengo plazo para cruzar la frontera hasta el próximo domingo. Esto lo han causado los propietarios del edificio de Bancolombia, cuya reputación, según ellos arruiné, escalando a plena luz del día y violando la seguridad y guardias de su edificio. No puedo entrar al país por un año a menos que me case con una colombiana.

Mientras en las calles de Medellín se observa públicamente y sin castigo el consumo y venta de drogas, la trata de blancas, la violencia, la inseguridad, etc., las personas como yo, que no somos violentos, que no buscamos quitarle los bienes a nadie, que promueven el deporte y una forma de vida activa, que buscamos una sonrisa y asombro en las personas y sociedades que visito, somos "deportados".

El Poder y personas son categorías diferentes. Gracias a todos los colombianos por su apoyo, a la policía por la recepción suave, a los propietarios del edificio por esta única experiencia y a las autoridades por su atención. Hasta la próxima, amigos.