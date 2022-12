La pesadilla que vive hombre que aspiró cocaína en la tumba de Pablo Escobar

En abril del año pasado se difundió un video protagonizado por el británico Steven Semmens, quien aparecía sobre la tumba de Pablo Escobar esnifando cocaína. Su actuación no solamente fue rechazada en redes sociales, también le acarreó una difícil situación familiar y hasta amenazas de muerte.



En una entrevista con el periódico Mirror , el hombre expresó que se siente avergonzado por lo que hizo y contó que tuvo que esconderse y separarse de sus hijos gemelos, quienes viven con su madre en Colombia.



Lo anterior porque fue deportado y la entrada al país le fue restringida durante cinco años. Además, relató que luego de la escena que se hizo viral comenzó a recibir intimidaciones por Facebook y se vio obligado a cambiar su apariencia, así como a esconderse en varias ciudades.

Lea además: Indignación por turista que se grabó aspirando cocaína en la tumba de Pablo Escobar



“Dijeron que si me encontraban me despellejarían vivo. No puedo ver a mis hijos y eso duele”, aseguró.



Aunque en el momento de la polémica Semmens hizo también fuertes críticas contra el país, dice que ahora se arrepiente y pide disculpas.



"Fue divertido en ese momento, pero estoy avergonzado. Todos decían que era una desgracia y estaba haciendo que el país se viera mal", agregó.

