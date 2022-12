La razón por la que Germán Cano no continuará en el DIM

Se cerró el capítulo del argentino Germán Cano en el Deportivo Independiente Medellín. Este jueves, el equipo publicó un comunicado en el que informó que no se renovará el contrato del delantero por dos años más, como se pretendía.



“Tras realizar esfuerzos económicos por parte del equipo y contar con la voluntad del jugador, lamentamos profundamente informar que no fue posible llega a un acuerdo que garantizara la permanencia del delantero para el proyecto deportivo de 2019”.



En su pronunciamiento, el DIM sostuvo que la oferta, rechazada por Cano, tenía una mejora salarial considerable. “Entendemos que las expectativas no coincidieron”, señaló el equipo.



Sobre la salida de 'El Matador', quien entró al ranking de máximos goleadores de clubes en el mundo, las opiniones de hinchas se dividen en redes, mientras se especula que el jugador va rumbo a la MLS.

