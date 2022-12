Líderes chocoanos en Belén de Bajirá descartan un nuevo paro cívico

Líderes del Comité Cívico de Chocó aseguraron que, pese a que no están de acuerdo con que el gobierno nacional siga dilatando la entrega de Belén de Bajirá, no realizarán un paro a la espera de que el Consejo de Estado no cambie la decisión sobre este corregimiento, así como de Blanquiceth, Macondo y Nuevo Oriente.



El líder, Henry Chaverra, explicó que los límites son los definidos recientemente por el Instituto Agustín Codazzi.



De acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, la transición de competencias de Antioquia a Chocó se mantendrá suspendida hasta que el Consejo de Estado tome una decisión sobre la acción interpuesta por la Gobernación de Antioquia.



