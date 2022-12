Luisa Fernanda W respondió a críticas por su forma de llevar el duelo por Legarda

Durante los últimos días y tras la muerte de Fabio Legarda,Aunque muchos de los seguidores de la youtuber han expresado solidaridad y el acompañamiento en la despedida del cantante fue multitudinario, tambiénAlgunas personasy otras se han ido contra el buen semblante y la fortaleza que ha dejado ver en medio del luto.Por esa razón, en una de sus historias de Instagram, la influencer

envió un mensaje a quienes la han señalado en este doloroso episodio.

Vea también: Escolta que disparó en caso Legarda podría ser imputado por homicidio culposo

“Que si me maquillé o me peiné, que cómo me vestí, que por qué no salí llorando.. A Fabio le encantaba verme feliz, le encantaba que me arreglara, que me vistiera sexy, que cantaba y bailara”, dice Luisa en las primeras líneas de su mensaje.“Cada día que pasa es más y más duro, para todos.”, agregó.

Publicidad