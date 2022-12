Manuel Medrano llega con su música al Parque Cultural Nocturno

Música colombiana, ritmos tropicales y músicas del mundo hacen parte de este evento gratuito que reunirá a artistas y agrupaciones como el Conjunto Clásico, Alfredo Gutiérrez, Otto Serge, La Santa Cecilia (México), Providencia, entre otros.



“Este evento que lleva 10 años ha ido cogiendo mucha fuerza y cada vez es mejor gracias a su excelente nivel,” anotó Lina Botero, subsecretaria de Arte y Cultura y agregó: “el nivel de los artistas es espectacular, las personas van dispuestas a dejarse sorprender porque ya saben que se van a encontrar con una oferta de muy buena calidad”.



El cantante Manuel Medrano cerrará la cuarta noche del Parque Cultural este miércoles, en la que también se presentarán La Santa Cecilia, Providencia y Tomback (Ecuador).



Uno de los grupos que estará en la última velada del Parque Cultural Nocturno es el Conjunto Clásico, un ícono para los salseros de la ciudad. Ramón Rodríguez, líder de la agrupación, anotó: “muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a mis hermanos”.



Programación:



• El martes 1 de agosto llega la Noche Colombiana con Alfredo Gutiérrez, Otto Serge, Canalón de Timbiquí y Grupo Suramérica, de 6 p.m. a 1 a.m.



• El miércoles 2 de agosto entre las 6 p.m. y la 1 a.m., Manuel Medrano, La Santa Cecilia, Providencia y Tomback, serán los encargados de Músicas del Mundo.



• El jueves 3 de agosto la Noche Tropical estará a cargo del Conjunto Clásico, Diego Galé (recordando a la Sonora Carruseles) y Los Graduados (homenaje al Loko Quintero) de 6 p.m. a 1 a.m.



