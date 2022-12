Mao Molina reveló qué hará después de su retiro del fútbol

Veinte años de trayectoria futbolística y un fuerte aprecio de la hinchada local por su recordada y aplaudida participación en el Deportivo Independiente Medellín, equipo en el que se despidió del fútbol profesional, hacen que el retiro del jugador de 37 años no haya sido una decisión fácil.



En entrevista con Blu Radio, Mauricio ‘Mao’ Molina expresó: “sentí que era necesario dar un paso al costado, el momento para abandonar las canchas; una decisión muy difícil de tomar porque dejaré de hacer lo que he amado toda mi vida”.



La familia y las señales de su rendimiento deportivo le indicaron que era la hora de dedicarse a otras actividades. Pero las metas continúan y ahora el jugador se prepara para otra etapa de su vida en la que quiere dedicarse a la administración deportiva.



“Lo que más me llama la atención es la parte dirigencial y administrativa que estar vinculado como entrenador, me estoy preparando para ejercer, tengo la intuición de reconocer quién es buen o mal jugador, estas labores son las que me veo haciendo”, afirmó Mao.



El jugador también se refirió al emotivo homenaje que le hicieron hinchas, amigos y familiares en el Atanasio Girardot, donde dio los primeros pasos de gigante en el fútbol y se despidió con honores.



“Fue un momento muy especial para mí porque el club decide hacerme homenaje en competencia, somos pocos los que tenemos ese privilegio de retirarnos en el club que amamos”, comentó.



Igualmente, explicó, a su criterio, las dificultades que ha presentado el cuadro rojo durante este año tras cambiar varias veces de técnico.



“Con el profesor Zubeldía teníamos un método de juego que el equipo había entendido muy bien; se vio interrumpido porque le salió otra propuesta que no podía rechazar, con Juan José fue un cambio en metodología que el equipo no supo asimilar, el problema fue de parte y parte”, aseguró.



Actualmente, Mao Molina cursa el sexto semestre de administración de empresas y en 2018 piensa capacitarse en administración deportiva para dar otro paso más en su carrera.



