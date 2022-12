Más del 30% de turistas en Medellín busca narcotours, según encuesta

El turismo viene creciendo en Medellín durante los últimos años y las rutas alrededor de los historias del narcotráfico y Pablo Escobar han despertado polémica.



Una reciente encuesta desarrollada por dos estudiantes colombianas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y que consultó la opinión de 943 extranjeros, reveló que el 31% llega a la ciudad buscando información sobre la vida de Pablo Escobar.



“El 61% conoce los sucesos vividos en la ciudad de Medellín entre los años 70 y 90. La oferta de narcotours crece cada día más por la influencia de series televisivas, así lo constata un 44% de los encuestados”, explicó María Guisao, una de las investigadoras.

El estudio también indagó sobre cuánto estarían dispuestos a pagar los visitantes por una guía que les permitiera conocer mejor el contexto histórico de la ciudad. Un 86% manifestó interés y respondió que destinaría un máximo de 180.000 pesos para esas actividades.



El 78% de los encuestados, procedentes de al menos 30 países, es menor de 35 años. La lista la encabezan alemanes, argentinos y estadounidenses.



“Los narcotours no son beneficiosos para la marca de la ciudad ni para la población local. Consideramos importante crear una oferta de productos y aplicar unas medidas correctoras para concientizar a la sociedad de que estos sucesos no pueden volver a repetirse”, expresaron en su informe.

