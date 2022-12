Niños que representaron a Colombia en Estados Unidos están atrapados por huracán Irma

El viaje que les dio la victoria como campeones de la Copa Independencia a 18 niños de 12 años, 3 entrenadores de fútbol y 4 padres de familia del equipo ABC Fútbol Base, terminó en desespero por no poder regresar a Colombia.



Gonzalo Montoya, el gerente del equipo, aseguró que aunque sabían de las alertas por huracanes, consultaron con la aerolínea Jet Blue las condiciones del vuelo que tomarían rumbo a Medellín y la respuesta fue que el vuelo seguía en pie, pero cuando hicieron la parada, la aerolínea confirmó que no podrían viajar a Medellín.



El equipo ya está en Nueva York, sin embargo, no se tiene programado su vuelo de regreso.



Este equipo es el mismo que en el torneo PonyFútbol de Medellín juega como Juan Pablo II.



