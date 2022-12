“No entiendo por qué nadie me ayudó”: habla estudiante del Inem agredida

Se recupera la menor que fue víctima de ataque con arma blanca por defender a una amiga cuando salía del colegio Inem José Félix de Restrepo en Medellín.



Ximena, a quien le perforaron un pulmón y fue suturada con 19 puntos en el brazo, se recupera en su casa y continúa en zozobra porque desconoce si un tercero pueda tomar represalias, pues su familia ya denunció el caso y las menores agresoras están a disposición de la Fiscalía.



“Yo siento temor porque obviamente uno no va a estar seguro y la Policía no siempre estará con uno. El novio de una de ellas las estaba acompañando, ellas quedan en la cárcel pero pueden decirle a otra persona que haga algo”, afirmó en entrevista con BLU Radio.

Al relatar lo sucedido, dijo que la situación pudo haber sido peor, pues ella se involucró en la pelea al ver que su amiga posiblemente iba a ser atacada por la espalda con el cuchillo. Igualmente, lamentó que todo pasara en una calle llena de gente y la reacción fuera de burla.



“Un montón de niños grabando, me parece muy mal hecho porque había una cuadra llena de gente mirando y riéndose en vez de ayudar. Le pedíamos ayuda a los vigilantes y dijeron que no les correspondía”, señaló.



Ximena explicó que era nueva en el colegio y no conocía a la niña agresora. A pesar de que se retirará de la institución, dijo que no se puede estigmatizar un buen colegio por un caso como este.



La madre de Ximena, por su parte, pidió que se haga justicia para que esta situación no se repita.

Escuche aquí la entrevista completa: