No tenía sobrepeso: Quintero habla de las críticas que recibió al llegar a River

Cuando llegó a River Plate, Juan Fernando Quintero recibió todo tipo de comentarios por su apariencia, hasta le llegaron a decir que tenía “físico de verdulero”.



En una ocasión, dio una respuesta que tuvo eco en la prensa de ese país cuando dijo: “no soy gordo, soy nalgón”.

No obstante, con sus actuaciones en el equipo argentino se ha ganado elogios, como en abril, cuando se enfrentaron a Rosario Central y los medios de ese país aplaudieron su participación en el encuentro.



“Qué hermoso pase de Quintero a Pratto, al espacio, tres dedos (…) Borré: astuto, pillo e intuitivo, en estado de gracia el colombiano”, señalaron narradores durante el partido en el que brilló.



Ahora, cuando ya han pasado más de seis meses con River, se refirió nuevamente a su condición física en los inicios, y afirmó que en ese entonces tenía unos kilos de más porque “desde noviembre no tenía competencia y era normal que estuviera más pesado”. De igual forma, asegura que no tenía sobrepeso, como lo indicaba la gente.

