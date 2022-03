No vamos a conciliar y dejar que vuelva al cargo: Quintero sobre demanda de exgerente de EPM

Luego de no asistir por tercera ocasión a la audiencia de conciliación en el proceso de injuria y calumnia interpuesto por el exgerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón, donde la Fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la Fiscalía de Medellín en contra del alcalde Daniel Quintero y su secretaria privada , María Camila Villamizar, por los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias, el mandatario local señaló que no va a conciliar.

“Y qué pasa si uno no quiere conciliar, pues no va, pero bueno, si quieren que vaya yo voy a decir que no voy a conciliar, que no estamos de acuerdo con lo que dice ese señor, que dice que quiere volver al cargo y no vamos a dejar que vuelva al cargo”, aseveró.

Publicidad

Además, el mandatario local insistió que esta conciliación se puede resolver entre abogados y, de regresar a Álvaro Guillermo Rendón a la empresa, el mandatario advirtió que eso no va a pasar.

“Como vamos a devolver al cargo a una persona que sacamos porque no estaba cumpliendo como debía sus funciones o que había roto la confianza de la administración, esos cargos son de confianza, yo como alcalde ya no tenía confianza en esa persona lo tenía que cambiar y lo cambié”, puntualizó.