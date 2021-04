Paciente COVID murió tras esperar seis días una cama UCI en Medellín

Un sufrimiento padecen cientos de familias que esperan una cama de cuidados intensivos para sus parientes que están en estado crítico por complicaciones con la pandemia.

Uno de ellos fue don Luis Sierra, quien estuvo hospitalizado por sus dolencias mientras padecía el COVID-19. Sin embargo, pasó seis días a la espera de una UCI, pero ante el colapso de 33 centros asistenciales en Antioquia y una ocupación del 98% en Medellín, no fue posible trasladarlo a una y murió esperando, como temían sus familiares.

Rubén Darío Sierra, hermano de la víctima, sostuvo que buscó una cama UCI y supo que en el San Vicente Fundación todavía había algunas disponibles, pero no había remisión.

"Desde el viernes estaba esperando UCI. Me tomé la manera de averiguar y me encontré que el San Vicente tiene varias UCI. Hablé con el administrador y me dijo que no había remisión para mi hermano", relató el pariente.

Sin embargo, el último reporte de la Gobernación de Antioquia indica que el San Vicente es uno de los 27 hospitales y clínicas del departamento que ya ocuparon el 100% de sus camas UCI .

Así como el caso de don Luis, hay 131 personas a la espera de una cama de cuidados intensivos, mientras otras 41 necesitan la orden de traslado, de acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crue).