Por daños a frailejones y la instalación de un campamento, restringirán turismo en Páramo de Urrao

En Urrao y otros municipios del Suroeste antioqueño plantean la posibilidad de restringir el ingreso de visitantes al Páramo del Sol, esto luego de las afectaciones evidenciadas en especial durante Semana Santa: basuras, campamentos ubicados en zonas inadecuadas y hasta posibles daños de frailejones fueron algunas de las situaciones denunciadas por líderes ambientales.

Y es que tras una visita técnica a propósito de estas alertas, se conoció que si bien no se habría excedido la capacidad de carga del ecosistema y que los daños a los frailejones eran de días anteriores a la semana de receso, sí era necesario tomar nuevas medidas para evitar afectaciones más graves a uno de los cuerpos de agua más importantes del departamento.

Por ello se planteó la posibilidad de cerrar por varios meses el espacio y limitar el número de turistas por día, pero esto sigue en evaluación por parte de la alcaldía de Urrao y las de Caicedo, Abriaquí y Frontino, los otros municipios donde tiene injerencia el páramo.

Jaime Rueda, líder ambiental de Urrao, señaló que también se debe revisar la delimitación que hoy se tiene de los senderos y espacios de campamentos, así como definir qué entidad estará a cargo del páramo.

“Organizaciones que sean cabezas visibles para el control del ingreso y estadía del parque, delimitación de campamentos y de algunos senderos”, afirmó.

Por su parte, Rodolfo Correa, secretario de Agricultura, rechazó la destrucción de la naturaleza: “Queda uno muy preocupado con las afectaciones que se presentan en los lugares de conservación turística, no se puede normalizar la afectación y destrucción del medio ambiente, la naturaleza no tiene porque soportar la presencia del hombre donde no es necesario".

