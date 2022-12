Precandidatos presidenciales hablaron en Medellín sobre crisis de los partidos

Al evento asistieron María del Rosario Guerra, Piedad Córdoba, Rubén Darío Lizarralde, Carlos Holmes Trujillo, Alejandro Ordóñez, Rafael Nieto, Iván Duque y Paloma Valencia.



De acuerdo con la exsenadora Piedad Córdoba, quien pidió protección especial para los miembros de las Farc que están participando en política, eran predecibles las diferencias al interior de las Farc como partido.



Desde Medellín, Córdoba aseguró que no debe escandalizar el hecho de que entre las Farc se empiecen a generar diferencias; lo que sí pidió es que sean resueltas internamente como nueva fuerza política.



La exsenadora también afirmó que con los recientes asesinatos de líderes sociales, las Farc está en riesgo de que le ocurra lo mismo que a la Unión Patriótica.



Sobre su campaña para llegar a la presidencia, Piedad Córdoba dijo que no está interesada en aliarse con ningún partido y que seguirá su proceso de recolección de firmas para ir como candidata independiente.



Por su parte, el exprocurador Alejandro Ordoñez aseguró que los partidos políticos, en especial aquellos con asiento en el Congreso fueron los responsables de las altas tasas fiscales para los colombianos, por eso ya nadie los legitima y por eso, según él, hay tantos candidatos a la presidencia recogiendo firmas para aspirar apartados de los colectivos.



Con el fenómeno de inscripción de candidaturas presidenciales por firmas y apartados de los partidos políticos, el precandidato Alejandro Ordoñez dijo que es la evidencia de la crisis partidocrática.



Sobre la alianza de los expresidentes Pastrana y Uribe en donde el exprocurador está como una de las cartas para impulsar a la Casa de Nariño, afirmó que esta alianza es la hoja de ruta que marcó la opinión pública tras la decisión del No en el plebiscito.



