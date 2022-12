Rechazan llegada del general Alberto Rodríguez al Bajo Cauca antioqueño

No ha empezado a operar y ya hay cuestionamientos en contra del comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles de Ejército, que a partir del próximo viernes tiene la misión de resolver los problemas de orden público en el Bajo Cauca antioqueño.



Organizaciones sociales y líderes de derechos humanos en Antioquia rechazaron el nombramiento del general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez como comandante de la fuerza de tarea.



Según Oscar Yesid Zapata, de la organización social Nodo Antioquia de la coordinación Coeuropa, el general Alberto Rodríguez, quien comandará la fuerza, no debería llegar a la zona por su vinculación en 22 investigaciones relacionadas con falsos positivos entre 2006 y 2007, cuando estaba al mando del Batallón Magdalena de la Novena Brigada. Temen los líderes sociales que con este nombramiento se incrementen los crímenes de Estado contra la población.



“Esto nos hace entender que el Gobierno no está comprometido con garantías de no repetición y que realmente se vienen tiempos difíciles para el bajo cauca. No hay garantía en materia de derechos humanos ni del derecho internacional humanitario con esta persona nombrada”, dijo Zapata.

Frente a esto, el general Nicasio Martínez, comandante del Ejército, aseguró que todos los generales están sometidos al rigor de la ley y dijo que, en el caso del general Rodríguez serán los entes de control y organismos disciplinarios los que den conclusiones a las investigaciones, mientras eso ocurre, aseguró que respalda y mantienen en nombramiento para el bajo cauca.



“Para el Ejército el señor general Rodríguez está en los marcos y cánones de nuestro Ejército como general de la república y por eso fue designado. Además, viene haciendo una tarea muy importante en el comando de transición y ahora se va a dedicar al bajo cauca antioqueño”, aseguró el comandante Martínez.



Hay que recordar que el hoy general Rodríguez fue cuestionado desde 2016, incluso por Human Rights Watch cuando ascendió de coronel a general.



El general Édgar Alberto Rodríguez Sánchez está involucrado en 22 presuntas 22 muertes extrajudiciales ocurridas entre julio de 2006 y diciembre de 2007 cuando era comandante del Batallón Magdalena.

