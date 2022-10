Sellan discoteca donde jóvenes bailaron semidesnudas

Tras varias denuncias de la comunidad, la Policía de Infancia y Adolescencia llegó hasta la discoteca Doxiss Cocktails, en Robledo Miramar, donde el pasado jueves encontraron un menor de edad en su interior por lo que fue sellada.

El subsecretario de Gobierno, Andrés Tobón, dijo que la sanción temporal es hasta 10 días.

Publicidad

En esa misma discoteca, habían denunciado la presencia de menores de edad que estaban realizando desnudos la semana anterior, mediante un vídeo que circuló en redes sociales. (Lea también: El plena celebración de su día, varias jóvenes hacen striptease a hombres en Medellín )

De acuerdo con el subsecretario Tobón, en el último año han sido sellados más de 400 establecimientos comerciales de manera temporal, entre ellos discotecas, por no cumplir con las normas básicas de funcionamiento: prohibición de menores de edad, no manejar licor adulterado, no tener requisitos de organismos de emergencia y salubridad.