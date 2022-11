Si agua de Hidroituango supera la presa, sería una tragedia peor que Armero: experto

El profesor Santiago Ortega, una de las mayores autoridades en el tema Hidroituango, aseguró que si el agua del río Cauca llega a pasar por encima de la presa de la hidroeléctrica se presentaría una tragedia superior a la de Armero.

“Si se daña la presa y aumenta el Cauca, la tragedia de Armero es una caricia”, sostuvo Ortega.

“Ayer de hecho fue una cosa muy asustadora, porque se declaró la emergencia y en algunos medios se dijo que se había inundado la casa de máquinas. Eso hubiera sido la tragedia más grande que hubiéramos tenido porque ya el agua no podría salir”, explicó el especialista.

“Pero no colapsó completa, colapsó un túnel y eso es bueno que la gente lo sepa”, añadió.

“Hay que esperar que la presa suba para que al agua pase por el vertedero”, según el experto.

“Yo ayer hablaba con un rescatista de Manizales, con un amigo mío de la Defensa Civil que me preguntó si sería grave que se dañara la presa. Lo más gráfico que pude decirle, si se daña la presa y se suelta el Cauca, la tragedia de Armero es una caricia”, declaró Santiago Ortega.

El experto aseguró que no habría riesgo siempre y cuando que los túneles de la casa de máquinas operen bien y no se vayan a tapar.

Ortega señaló que las Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía de servicios públicos que opera la obra de infraestructura, ha tenido algunos tropiezos.

“EPM ha tenido unas falencias muy serias en comunicación. Son temas complejos que necesitan pedagogía, que la gente no entiende. Han sido comunicados muy responsables pero demasiado sueltos. A veces los leo y no me dice nada”, sostuvo.