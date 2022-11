Sin límite: Santiago Arroyave debutó en liga profesional pese a tener solo un brazo

Este jueves no fue un día cualquiera para Santiago Arroyave, doce años de espera para debutar en el fútbol profesional colombiano terminaron en el partido que enfrentó a Leones de Itagüí con el Deportivo Pereira.



“Hoy puedo asegurar que fue el día más feliz de mi vida (…) Corría el segundo tiempo y la adrenalina se apoderaba de mí, cuando nuestro técnico Juan Carlos Álvarez me dio la indicación de calentar para entrar a la cancha. Dios, mi corazón parecía detenerse y la sangre corría a mucha velocidad, sentía que tanta felicidad no podía ser real”, expresó.



Santiago se levanta muy temprano todos los días y viaja desde Bello hasta Itagüí para entrenar con Leones en Ditaires. La enfermedad que padece de nacimiento y por la cual le falta su brazo izquierdo, el cúbito y algunos dedos de la mano derecha, no ha sido obstáculo para dedicarse a lo que lo apasiona.



Desde los 14 años comenzó a hacer parte de los equipos de menores de Leones, pero mucho antes ya dejaba ver su talento en las canchas.

Le puede interesar: Proponen una mini Copa del mundo cada dos años



“Mi amor por el fútbol lo llevo en mis venas y por nada del mundo cambiaré mi pasión por el honor. Nunca me deje afectar de los malos comentarios creo que eso me hizo que mi personalidad fueran tan sólida aparte que mi familia y mis amigos han sido un pilar fundamental”, dijo en una de sus publicaciones, en la que recordó sus primeros años en la escuela, cuando ya rompía ventanas ensayando sus destrezas con el balón.

Publicidad

Y es que lo que despierta Santiago en el público, en otros deportistas y en sus cercanos es admiración, pues se ha destacado como volante y desde que comenzó a entrenar a los seis años ha sido un ejemplo para muchos niños y jóvenes. Por eso, aunque ha recibido comentarios negativos a lo largo de su carrera, no le faltan los elogios durante los partidos.



“Jugadores del Pereira se me acercaron y dijeron que fue un placer compartir cancha conmigo”, relató a Blu Radio, emocionado por su debut en el que nuevamente mostró de qué está hecho, sus fuertes piernas son aliadas en cada reto.



Además de dedicarse al fútbol, extiende enseñanzas a través de sus redes sociales. En sus crisis, como el año pasado cuando tuvo una lesión, se dedicó a publicar mensajes en su cuenta de Instagram.

Publicidad

“Tengo una frase muy clara: el que confía en sí mismo será capaz de lograr sus más grandes sueños”, dijo en entrevista y lo reafirma cada día en su camino deportivo.



En su habitación guarda la camiseta de James Rodríguez que le dieron como regalo, mientras poco a poco va forjando su propio camino hacia la gloria.

Publicidad

Escuche la entrevista completa: