Taurinos anuncian demandas tras decisión que impide feria de toros en La Macarena

Tras el anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de que en La Macarena no habrá fiesta de toros en febrero de este año, como se había anunciado, amantes de esta actividad y organizadores de la cancelada feria anunciaron demandas ante la decisión de la Alcaldía y los accionistas mayoritarios del centro de espectáculos.



“Creemos que más allá de lo legal, hay una falta de respeto a un cierto grupo de ciudadanos que somos aficionados a la tauromaquia. Somos minoría, pero no significa que seamos pocos. Estamos mirando desde el punto de vista jurídico si hay alguna forma de convencer a las personas de que no cometan esta arbitrariedad”, dijo Alejandro Usma, defensor de la fiesta brava, para quien el pronunciamiento del alcalde es una persecución.

Usma dijo, además, que no entiende por qué los dueños de La Macarena se echaron para atrás en el alquiler del escenario. Serán ahora los organizadores de la Feria Taurina, Casa Toreros, los que definan si interponen algún recurso legal o cobran alguna indemnización por la cancelación de la fiesta taurina.

