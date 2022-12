Termina calvario de 150 viajeros que estaban varados en aeropuerto de Rionegro

A las 10:47 de la mañana despegó finalmente desde el aeropuerto José María Córdova hacia San Andrés, el vuelo Avianca 9852, que había sido cancelado este lunes y cuyo retraso generó que cerca de 150 viajeros tuvieran que amanecer en colchonetas en el piso, en uno de los pasillos del terminal aéreo.

Las afectaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se sintieron también en el José María Córdova de Rionegro, donde los usuarios que se disponían a volar a San Andrés a la 1:30 de la madrugada de este martes no lo pudieron hacer porque al parecer una de las auxiliares de vuelo no pudo llegar desde la capital de la república y sin la tripulación completa el vuelo no podía despegar, por lo que fue aplazado para las 10:00 de la mañana.

Publicidad

Así lo explicó Camilo Marín, un hombre que lidera un grupo de 76 personas del municipio de San Vicente Ferrer, quienes por primera vez viajarían a la isla y se vieron afectados debido a que la aerolínea Avianca no los trasladó a hoteles y solo les habría ofrecido algunas cobijas y colchonetas para pasar la noche en la sala de espera que no alcanzaron para la totalidad de los pasajeros, entre los que había menores de edad y adultos mayores, según afirmó.

“Pedí que nos dieran transporte hacia las casas o a que nos trasladaran a un hotel, tengo adultos mayores y mamás con niños y nos dijeron que todos los hoteles que tienen convenio ya están sobrevendidos. Nos dieron cobijas y colchonetas para algunos, no para todos”, explicó.

Lea también: Sismo de magnitud 3.7 sacudió la región Caribe

Los viajeros, además, manifestaron que pedirán indemnización a la aerolínea debido a que cada uno perdió una considerable suma de dinero, pues ya tenían paquetes turísticos pagos que no disfrutaron en su totalidad por el retraso en el vuelo, según manifestó Adriana Carvajal, otra de las afectadas.

Publicidad