Todo listo para la demolición del edificio Bernavento

Ya está listo el plan de contingencia para la implosión del edificio Bernavento en Medellín. Este jueves a las 10 a.m. en menos de dos segundos ocurrirán las 180 detonaciones con que será derribada la unidad residencial que registra graves fallas estructurales.

Desde las 8 a.m. comenzarán a aplicar los seis cierres viales y deberá estar lista la evacuación de 11 unidades residenciales a 100 metros a la redonda del edificio Bernavento en la loma de los Bernal, para poder derribar esta construcción que desde hace dos años no es habitable por sus fallas estructurales.

El director encargado del Dagrd, Jaime Enrique Gómez, explicó que a las 9:45 a.m. sonará la primera sirena del protocolo de detonación, a las 9:55 a.m. la segunda y a las 10 a.m. en 1,8 segundos ocurrirán las 180 detonaciones que derribarán el edificio.

Hacia las 11 a.m., que los organismos de emergencias hayan hecho las verificaciones necesarias, los habitantes de las 11 unidades residenciales podrán retornar, incluyendo los del edificio Bernalejas y el centro geriátrico Hábitat, que habían sido evacuados hace un poco más de dos meses.

Los cierres son los siguientes:

Cierre1: calle 15 con carrera 81B

Cierre 2: calle 15 con diagonal 79 A

Cierre 3: diagonal 79 A con diagonal 79

Cierre 4: calle 7 con carrera 80

Cierre 5: carrera 81 con calle 7