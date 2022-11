A gatica de 4 meses la mató un hombre en medio de ataque de celos en Bogotá

La muerte de una gatica, que se habría dado por la agresión de un hombre en medio de un ataque de celos hacia su pareja, generó rechazo e indignación en Bogotá.

‘Milagros’ era el nombre de la felina de 4 meses, que había sido dada en adopción a una pareja luego de haber sido encontrada en un basurero. Tenía uno de sus ojos lesionados.

La pareja que recibió a la mascota para protegerla, sin embargo, tuvo una airada discusión. Tras la pelea, el ‘hombre’ la asesinó cruelmente.

En una conversación de Whatsapp, a la que BLU Radio tuvo acceso, se aprecia lo que sería la confesión: “le pegué, sangró y quedó moribunda”.

Tras el grave hecho de maltrato animal, las autoridades animalistas ya pusieron el caso ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones.

Una activista que recoge los animales de la calle y los entrega de forma autónoma, hizo la denuncia.

"Llegamos al acuerdo de que la iban a adoptar el 27 de abril, con un compromiso de devolverla al no sentir garantías. Tuvieron un problema y discutieron, ella le dijo que se fiera de la casa, ella me manda un pantallazo donde él, en un ataque de celos, le escribe que lo siente mucho y que con la rabia le mata el animalito y me envía manchas de sangre. El cuerpo no aparece, el hombre está escondido y nadie me da razón de la gatica", declaró la acusante.

El Instituto de Protección Animal de inmediato atendió la denuncia durante la mañana de este jueves.

El atroz acto ha sido objeto de rechazo contundente en redes sociales, Casos como el de ‘Milagros’, según comentarios en Facebook y Twitter son más corrientes de lo que se cree. Lo peor es que pocas veces se denuncia.

Esta fue la denuncia que se hizo a través de redes sociales sobre el indignante caso.