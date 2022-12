Activan dispositivo de seguridad en cementerios por Halloween

Autoridades de Bogotá y Cundinamarca activaron un dispositivo de seguridad por Halloween, especialmente para proteger la integridad de los niños.



Las cadenas de supuestos robos de menores, tráfico de órganos y hasta trata de blancas, han invadido las redes sociales, por estos días, cuando se acerca la noche de Halloween. Sin embargo, para las autoridades la información es falsa y la atención se debe priorizar en otras zonas de suma importancia.

La teniente coronel Alba Lancheros, le contó a Blu Radio que "los cuadrantes estarán atentos en los sectores donde hay cementerios, para que una vez cierren no puedan ingresar personas, ni traten de subirse las barandas".



Asimismo, la Policía de Cundinamarca explicó que para la noche de Halloween estarán desplegados más de 6000 policías, 4800 en Cundinamarca y 1200 en Bogotá, en los 116 municipios del departamento, quienes tendrán como objetivo garantizar la seguridad este 31 de octubre.



Las autoridades dieron algunas recomendaciones a los ciudadanos:



✓ Mantener siempre a la mano los números de emergencia 123, 165, 119, 125, 132.



✓ Padres de familia deben acompañar a sus hijos a hacer el recorrido para pedir dulces y no dejar la responsabilidad a cargo de otros menores de edad.



✓ No soltar la mano de los niños, especialmente en cruce de vías.



✓ Los niños deben portar una escarapela con el nombre, teléfono y dirección en caso de que se extravíen.



✓ Explicarles a los niños que no es seguro hablar con extraños o recibirles cosas y en caso de extraviarse deben buscar solo a un policía o vigilante.



✓ No permitir que los niños jueguen con fósforos, encendedores y/o velas, pues los disfraces suelen ser de materiales inflamables.



✓ Los niños deben pedir dulces solo en lugares conocidos o que ofrezcan total seguridad.



✓ No permitir que los niños permanezcan en la calle hasta altas horas de la noche, ni que grupos de niños recorran las calles, incluso en el barrio donde residen.