Alerta por dos muertos y 16 casos confirmados de malaria en Nuquí, Chocó

En un recorrido que realizó la Defensoría del Pueblo se conoció una grave situación de salud de los indígenas emberá. Según las comunidades, en lo corrido del presente mes murieron dos jóvenes de Puerto Indio de 17 y 19 años, con síntomas de malaria, enfermedad que padecen 16 personas más en la región.



El organismo humanitario, a través de un comunicado, señaló que en esa zona del Pacífico decenas de miembros del Pueblo Emberá presentan síntomas asociados a malaria, como sangrado, diarrea y vómito.



Los habitantes de Puerto Indio denunciaron que no hay garantías al derecho a la salud con enfoque diferencial y étnico, y que las brigadas son esporádicas o no se quedan el tiempo necesario para brindar una atención adecuada y completa.



También preocupa a la Defensoría que estas poblaciones denuncian que no les entregan los medicamentos y tienen dificultades para las remisiones a hospitales de segundo y tercer nivel.



Ante esta crítica situación, la entidad instó a los sistemas de salud local, regional y nacional para que adelanten acciones urgentes e inmediatas en materia de atención de la emergencia que están padeciendo estas comunidades.