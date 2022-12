Así respondió Peñalosa a pregunta sobre si él es el jefe de campaña de Petro

En entrevista con BLU Radio, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que no hay duda de que el exalcalde Gustavo Petro quiere sacar provecho de los desaciertos que puede haber en su administración y que prueba de ello es el interés que tiene en la actual crisis de basura que vive la ciudad.

“El juego de él es que cree que a medida que nuestra administración sale mal, su administración se ve bien”, dijo.

Peñalosa manifestó que no hubiera mencionado al exalcalde Petro si no hubiera sido él el que hubiera puesto sobre el tapete el tema de Aguas Bogotá y las “mentiras” que ha dicho.

A la pregunta si se considera el jefe de campaña de Petro, como el mismo exalcalde lo ha dicho, Peñalosa respondió: “El mismo Petro ha dicho que él crecía en las encuestas porque a mí me iba mal. (…) Él dijo que no estaba nada para crecer, que él solo crecía porque mi administración era muy mala. Espero que no porque sería muy triste para Colombia. Sería una responsabilidad histórica realmente desastrosa”.

Escuche las declaraciones de Peñalosa:

