Aún falta mucho por hacer por las personas con síndrome de Down: Fundown Caribe

La Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora este jueves el Día Mundial del síndrome de Down en el que se hace énfasis en recordar la dignidad y la valía de estas personas que son ejemplo de superación.



Martha Robles Escarraga, directora de Fundown Caribe, una entidad que trabaja por abrirles espacios a las personas que tienen esta condición en la sociedad, señaló que se han dado avances, pero todavía falta mucho por hacer.



“La parte normativa en el país, de alguna manera, está apoyando un poco para que espacios educativos se abran para esta población, pero todavía hay mucha resistencia social por desconocimiento”, contó Robles.



Asimismo, afirmó que la fundación tiene como principal objetivo promover la inclusión de las personas con discapacidad. Producto de esto hay 150 personas activas que se benefician de las jornadas de capacitación y formación que lideran.



Hay que recordar que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición cromosómica que ocurre de forma natural en aproximadamente 1 de cada 800 nacimientos.