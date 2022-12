Barrios de Chiquinquirá completan más de un año sin agua

La comunidad de varios barrios de Chiquinquirá denunció que completan más de un año y medio sin agua, por lo que solicitaron ayuda de las autoridades pues para cocinar y bañarse debe recoger agua y guardarla en condiciones no óptimas.



“Llevamos más de un años sin agua, todos los días así, en los barrios de partes altas hay mucho niños y solo con el carro tanque que viene a traernos el agüita”, dijo Amalia Rodríguez, una de las habitantes afectadas.



Pese a las denuncias, la crisis se agudiza ante las precarias condiciones de la planta de tratamiento de donde toman el agua hace más de 50 años.



Dayana Torres, asesora ambiental de Empochiquinquirá, señaló que el acueducto no cuenta con los equipos necesarios para garantizar el servicio a los ciudadanos.



“En el momento tenemos 6 bombas de las cuales solo 2 funcionan a media marcha y por lo cual no podemos hacer el suministro de agua a toda la población chiquinquireña”, dijo la funcionaria.