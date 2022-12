Candidatos a Alcaldía exponen propuestas para mejorar el servicio del SITP

Ante las múltiples quejas frente al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), tanto de usuarios como de los mismos conductores de estos buses, en Vive Bogotá consultaron a algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá para conocer sus propuestas en torno al mejoramiento de este servicio, del cual denuncian inseguridad, malos tratos, fallas mecánicas, demora en la frecuencia, entre otros.

Publicidad

Enrique Peñalosa afirmó que el sistema tiene muchos problemas, entre ellos de orden financiero, pero dijo que lo indispensable es prestar un buen servicio a los ciudadanos, en especial habitantes de barrios “populares” donde este servicio es más irregular.

“Lo primero que hay que hacer con el SITP es mejorar el servicio a los barrios populares, donde les han venido quitando el servicio de buses y busetas tradicionales y no hay suficientes buses del SITP que hayan sustituido este servicio, por lo que los ciudadanos están encontrando que no tienen transporte y deben esperar un rato muy largo. Además es indispensable que se haga mayor divulgación para comprar las tarjetas el SITP”, indicó.

Publicidad

Por su parte, Francisco Santos señaló que los principales puntos a mejorar en el sistema son la gerencia, seguridad y frecuencia con la que los buses pasan, pues no alcanzan a cubrir la demanda de usuarios que utilizan el servicio.

Publicidad

“El SITP necesita gerencia. Primero hay que darle seguridad al sistema, no es posible que se suban con miedo a los buses. Segundo, vamos a revisar las rutas porque no es posible que en muchos barrios no lleguen los buses. Tercero: Hay que arreglar el tema de frecuencias, las frecuencias deben ser ordenadas y de acuerdo con la demanda que se necesita. Hay que resolver todos los problemas de un contrato que quedó mal hecho”, expresó.

Entre tanto, el candidato Rafael Pardo manifestó que su programa se basará en mejorar el servicio para los usuarios, informando bien a la ciudadanía sobre las rutas y puntos de recarga de las tarjetas Tu Llave.

Publicidad

“El sistema está por la mitad; es un sistema que fue bien planeado pero no ha sido bien ejecutado, por eso se requiere que haya el 100 por ciento del sistema funcionando y la gente conozcan las rutas, que puedan cargar la tarjetas a la hora que toman el bus, que la rutas sean conocidas, que le sirvan a la mayoría de ciudadanos que hoy se transportan por el sistema tradicional, y que los propietarios de buses se les cumplan con todo el proyecto que el SITP representa”, dijo.

Publicidad

Finalmente, Clara López aseguró que restructurará el SITP dando solución a la crisis financiera de las empresas que controlan el sistema, y así mismo implementando mejores frecuencias que sean efectivas para los usuarios.

“El SITP se encuentra en una profunda crisis: vamos a hacerle una reestructuración. En primer lugar un sistema de información para que el usuario tenga claridad dónde cogerlo y cuál es la frecuencia. Aumentar la frecuencia y buscar financiación porque hay dos empresas que están en grave crisis financiera, y las otras próximas a entrar en ella”, señaló.