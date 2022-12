Capturan hombre por grabar con su celular partes íntimas de mujer en TransMilenio

Un nuevo caso de abuso ocurrió este viernes en el sistema TransMilenio; una mujer denunció que un hombre en la estación de Ricaute ingresó al articulado G30 únicamente con la intención de grabar sus partes íntimas.

La mujer, al percatarse de ello, lo obligó a salir de bus para llevarlo ante la Policía.

"Me enteré cuando me tocó la pierna. Iba de pie y me percaté que me estaba grabando porque me tocó la pierna entre la entrepierna y llegando casi al glúteo por dentro de la falda. Cuando yo llegué a mirar quién me había tocado el tipo sacó la mano de mis piernas y tenía la linterna prendida con el celular. Entonces yo me di cuenta que me está grabando", le dijo la afectada a Blu Radio.

El hombre ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por abuso sexual.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Fueron encontrados por los organismos de socorro de Antioquia los dos cuerpos que permanecían desaparecidos en aguas del Río Cauca, cerca de Tarazá, luego de que el vehículo en el que viajaban se accidentara.

-Se tiene previsto que cerca de 183 viajeros pasen por los diversos controles migratorios del país. Además, se espera que más del 60% de ellos sean provenientes de Estados Unidos, Panamá y Ecuador.

-El club Chapecoense publicó una nota de repudio desde su cuenta Facebook, pues algunos “abogados inescrupulosos” están utilizando el nombre del equipo para beneficio personal, luego del accidente aéreo.

-Un juez de Bogotá frenó la venta irregular que pretendían hacer unos particulares de un lote que pertenece al distrito, la Fiscalía no permitirá que el predio sea utilizado para fines comerciales.