Cayó banda de apartamenteros ‘con las manos en la cama’ en Bogotá: iban a llevarse hasta el colchón

En la madrugada de este martes, cinco apartamenteros fueron sorprendidos por la Policía en momentos en que desocupaban una casa en el norte de Bogotá. La banda, de acuerdo con el reporte de las autoridades, armó todo un operativo para llevarse hasta la cama de la vivienda.

Fue pasada la media noche cuando los ladrones llegaron hasta una casa en el barrio Fontanar de Suba y se dividieron en dos grupos. Unos entraron rompiendo las ventanas y otros se metieron por el parqueadero. Un vecino del sector fue el que se dio cuenta de la forma en que los delincuentes empezaron a saquear la vivienda, ubicada en la carrera 114D con calle 153, ya que vio que se estaban llevando televisores, un teatro en casa, dinero en efectivo, varios DVD y hasta la cama y el colchón de la casa.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de hurto, allanamiento a morada, violación a habitación ajena y daños en bien ajeno. Los delincuentes pretendían, además, llevarse una lujosa camioneta que se encontraba en la vivienda. En total, tres hombres y dos mujeres fueron detenidos en el operativo.

Alcaldía se pronuncia sobre ola de crímenes

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante la presentación este jueves de un balance de la lucha contra bandas criminales en la ciudad, nuevamente lanzó dardos en contra de los jueces que, según ella, dejan en libertad a delincuentes.

“La ley dice que la menor cuantía es 4 millones de pesos y que si no es con violencia tiene libertad automática. O sea, robar a los pobres no es delito. Yo si espero que los congresistas cambien eso. Se supone que representa a los pobres, a los nadie. Los nadie se ganan menos que 4 millones de pesos, entonces robar a los nadie también debe ser un delito sancionable. Hay un problema en la ley, lo propusimos en el Congreso y aún no se da el primer debate”, indicó la alcaldesa.

La mandataria descargó la responsabilidad en el aumento de los indicadores de hurto a personas y hurto de celulares, que han tenido un notable incremento en los últimos meses (46.3% y 24.3%, respectivamente). La mandataria dijo que la aplicación de la ley de seguridad ciudadana no se lleva a cabo a cabalidad y que prueba de esto es que se deje a personas capturadas que portaban armas.

“Cualquier que capturemos con un arma debería ir preso, eso dice la ley. No se está aplicando, ni siquiera cuando se cambia la ley para algo que nos parece obvio, se cumple”, sostuvo López.