Robar a los nadie también debe ser un delito condenable: Claudia López pide penas más severas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante la presentación este jueves de un balance de la lucha contra bandas criminales en la ciudad, nuevamente lanzó dardos en contra de los jueces que, según ella, dejan en libertad a delincuentes.

“La ley dice que la menor cuantía es 4 millones de pesos y que si no es con violencia tiene libertad automática. O sea, robar a los pobres no es delito. Yo si espero que los congresistas cambien eso. Se supone que representa a los pobres, a los nadie. Los nadie se ganan menos que 4 millones de pesos, entonces robar a los nadie también debe ser un delito sancionable. Hay un problema en la ley, lo propusimos en el Congreso y aún no se da el primer debate”, indicó la alcaldesa.

La mandataria descargó la responsabilidad en el aumento de los indicadores de hurto a personas y hurto de celulares, que han tenido un notable incremento en los últimos meses (46.3% y 24.3%, respectivamente).

La mandataria dijo que la aplicación de la ley de seguridad ciudadana no se lleva a cabo a cabalidad y que prueba de esto es que se deje a personas capturadas que portaban armas.

“Cualquier que capturemos con un arma debería ir preso, eso dice la ley. No se está aplicando, ni siquiera cuando se cambia la ley para algo que nos parece obvio, se cumple”, sostuvo López.

