Ciclovía nocturna en Bogotá: cuándo es y cuáles son los cierres viales

Este jueves, 11 de agosto, llega una nueva jornada de la ciclovía nocturna en Bogotá , siendo una de las actividades de la edición 25 del Festival de Verano que se realiza en la capital del país. Comenzará a las 6:00 de la tarde hasta la medianoche.

Tenga en cuenta que por la realización de la ciclovía habrá varios cierres viales en la ciudad. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá recalca que los servicios en las troncales de TransMilenio no se verán afectados y funcionarán sin anomalías.

En total serán 97,78 kilómetros habilitados para que los ciudadanos puedan montar bicicleta, patineta, caminar, correr o trotar en los diferentes corredores viales.

Cierres viales en la ciclovía nocturna en Bogotá

Algunos tramos de la avenida Boyacá, carrera 7, calle 116 o calle 127 tendrán cierres parciales o totales para la ciclovía nocturna.

Ciclovía nocturna Alcaldía de Bogotá

El Distrito también hace una recomendación a los ciudadanos para no usar el carro particular el 11 de agosto, movilizarse en el transporte público o regresar a casa antes del inicio de la ciclovía nocturna para no tener afectaciones en el recorrido.

