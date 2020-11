Claudia López dice que bandas criminales colombianas y venezolanas reclutan migrantes para delinquir

La alcaldesa de Bogotá , Claudia López , dijo que las estadísticas indican que se viene registrando un reclutamiento de ciudadanos migrantes en Bogotá para cometer delitos.

Eso lo hacen bandas colombianas y bandas de crimen organizado venezolanas afirmó.

“Como son indocumentados ilegales tienen un plus en impunidad porque, ¿cómo vas a judicializar una persona de la que ni siquiera se tiene huella, no se tiene nada? Así lo capturen en flagrancia no tienes como judicializarlo y las bandas criminales colombianas y venezolanas lo saben”, agregó la alcaldesa.

Por otra parte, aseguró que en el 20% de las capturas por hurtos que se han hecho en Bogotá están involucrados migrantes.

“Además, el 48% de los hurtos de Transmilenio son de migrantes, la conclusión no es que son más propios a robar, obvio que no ahí hay un incentivo perverso de estructuras criminales de focalizar el reclutamiento de migrantes con experiencia criminal”, aseveró.