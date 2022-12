Confirman seis muertos en masacre en Mapiripán, Meta

Al menos seis personas muertas dejó una masacre en Mapiripán, sur del departamento del Meta, según confirmó a BLU Radio el Ejército Nacional.



El general Alejandro Fuentes, comandante de la Séptima Brigada, señaló que hombres del Ejército llegaron sobre las 4:25 de la mañana de este martes y encontraron los cuerpos.



De acuerdo con el oficial, el hecho ocurrió entre las veredas San Luis y la Realidad y las víctimas no son miembros de una familia, como se había dicho inicialmente.



“El sitio donde los encontraron es despoblado, en las ruinas de una casa”, expresó.



Vea también: Policías ratifican compromiso para contar la verdad de la masacre de Mondoñedo

Publicidad

Así mismo, el oficial aclaró que las personas muertas, de las cuales aún no se tienen las identidades, no son habitantes de la zona y, además, que todos son hombres, entre los cuales hay un menor de edad.



“Una persona nos dice que son personas ajenas a la población. Es decir, que no son habitantes de las veredas, pero eso lo va a determinar la identificación por parte de la Policía Judicial. Este habitante también nos indica que pudo haber sido delincuencia común, pero eso se verificará”, dijo el oficial.



Así mismo, el general manifestó que aún se desconocen quiénes están detrás de la masacre, pero que no se descarta que se trate de un hecho relacionado con delincuencia común y narcotráfico.