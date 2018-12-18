En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Beto Coral
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Mapiripán

Mapiripán

disidencias de las FARC.jpg
Nación

Cinco disidentes se sometieron y seis menores fueron recuperados en operativo militar en Mapiripán

Martin-Sombra-JEP.jpg
Judicial

Víctimas piden a JEP sancionar a ‘Martín Sombra’ tras declaraciones sobre masacre de Mapiripán

Martin-Sombra-JEP.jpg
Judicial

“Si 'Martín Sombra' miente sobre Mapiripán perderá beneficios”: presidente de la JEP

BLU Radio. Crimen, referencia / Foto: AFP.
Nación

¿Qué pasó en la masacre de Mapiripán?

Martin-Sombra-JEP.jpg
Primicia
Judicial

"La masacre de Mapiripán la hizo una tropa mía": 'Martín Sombra' en la JEP

283607_Blu Radio. Jaime Humberto Uscátegui. Foto: BLU Radio
Judicial

No es cierto que no tenga garantías: JEP a general (r) Uscátegui en proceso de revisión de condena

Representante José Jaime Uscátegui
Nación

"Huele a azufre": frase chavista que usó representante del Centro Democrático contra colega

283607_Blu Radio. Jaime Humberto Uscátegui. Foto: BLU Radio
Judicial

JEP evaluará condena del general (r) Jaime Uscátegui por masacre de Mapiripán

deforestacion_amazonia_3.jpg
Nación

Estas son las cinco zonas del país donde el Gobierno priorizará lucha contra deforestación

Misión médica liberada
Nación

Liberan misión médica que había sido secuestrada en Mapiripán, Meta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad