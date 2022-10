Congresistas del Valle se oponen a la construcción del puerto de Tribugá en Chocó

Los congresistas del Valle del Cauca se mostraron en total desacuerdo por la construcción de puerto de Tribugá que se realizaría en el departamento del Chocó sobre aguas del Pacífico colombiano.

Afirman que con esta nueva obra, que quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, se descuidaría a Buenaventura.

Publicidad

“Lógicamente se demorará muchos años en hacerlo, pero lo más importante es que el Gobierno nacional tiene que apoyar a Buenaventura con la doble calzada Buga-Buenaventura, la profundización del canal del puerto y, por supuesto, los proyectos sociales para que la ciudad puerto crezca”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Entérese de: Planeación y MinTransporte hablan ante polémica por posible puerto en Tribugá, Chocó

“No podemos esperar hasta que hagan Tribugá para que Buenaventura no vaya a seguir sirviéndole al Valle y al país”, agregó.

Por su parte, Alexander López, senador del partido Polo Democrático, se apuró al afirmar que está en desacuerdo con el nuevo puerto ya que habría una “masacre ambiental”.

Publicidad

“Esta decisión afectaría de manera grave el tema ambiental, nosotros hemos medido ya el impacto que puede tener un puerto sobre el Pacífico especialmente allá en Chocó y la afectación que se va a tener es absolutamente incalculable e irreparable”, agregó el congresista vallecaucano.

No deje de leer: Asaltan carro de valores en centro comercial de Buenaventura

Publicidad

Finalmente, Catalina Ortiz, del partido Verde, indicó que el puerto de Tribugá aún no cuenta con los permisos necesarios para que sea viable.

“Este puerto no tiene cierre financiero, no tiene cierre técnico, no tiene licencias ambientales, no le han preguntado a la comunidad. Los colombianos alzan la voz porque esto no ha pasado por la Ani y no tiene permisos”, concluyó Ortiz.

Le puedeinteresar: MinTransporte presentará Confis para garantizar dragado en canal de acceso al puerto

Los congresistas también anunciaron acciones legales para frenar la construcción de puerto.

Publicidad