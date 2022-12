Cristo no viajará a Buenaventura a dialogar con promotores del paro

Aunque a comienzos de semana, el Gobierno anunció que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se sumaría este miércoles a la mesa de diálogos en Buenaventura, con los promotores del paro, fuentes del Gobierno confirmaron que no asistirá.



BLU Radio conoció que la negociación en Buenaventura está compleja y que el Gobierno no ha alcanzado avances significativos.



Además, según fuentes oficiales, no se ha establecido una metodología clara para concertar con las comunidades.



Cabe recordar que el pasado lunes el secretario general de la Presidencia. Alfonso Prada. informó que, a petición del presidente Juan Manuel Santos, dos comisiones de alto nivel viajarían a Buenaventura y a Chocó para llevar propuestas que permitan levantar las protestas.