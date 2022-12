Decenas de personas denuncian fraude de agencia de viajes que opera en Bogotá

que actualmente tiene dos locales comerciales en Bogotá.Son alrededor de 80 personas afectadas,varios matrimonios que querían celebrar, aniversarios en México y hasta familias enteras con destinos a Curazao y cruceros por el Caribe.Según cuentan las víctimas, a pesar de haber pagaron todo su viaje,

denuncian que nunca fueron hacia sus destinos porque la agencia no compro los paquetes de viaje.

Hasbleidy Castro es una de las afectadas, relató que este viernes tenía programado su viaje a Cancún para celebrar los 15 años a su hija"Yo los he buscado y no me pagan. Una señora que también es afectada, le han dicho que le van a pagar lo que le deben,, dijo.BLU Radio conoció audios de llamadas que la agencia ha hecho a los afectados. Esta semana se ha contactado con ellos una nueva representante legal:dijo la nueva representante de la agencia a una de las denunciantes.José Morales era el representante cuando estas personas hicieron los contratos y contra quien los afectados han Interpuesto las denuncias ante la Fiscalía., pero hasta el momento no ha sido posible.