Denuncian abuso sexual contra mujer de tercera edad en hospital de Bogotá

Una paciente, que estaba internada en el Hospital de Kennedy por sufrir un derrame cerebral leve y que le produjo pérdida del habla, fue abusada sexualmente en el centro hospitalario, según la denuncia de su hija Luz Mery, conocida por BLU Radio.



Al parecer, la mujer, como pudo, le comunicó a su hija que un hombre había abusado sexualmente de ella en las instalaciones del centro asistencial.



“Ese día mi madre estaba muy alterada, lloraba y, por medio de señas, me comunicó lo que había sucedido. Al principio yo no le entendía, pero a veces se le salen palabritas. Me dijo que un hombre se le había subido encima, que la había tocado y la había manoseado”, señaló la hija de la víctima.

Agregó que tras conocer la situación, comunicó de inmediato a las enfermeras y el personal médico para que se iniciaran las respectivas investigaciones del caso.



Al parecer, el victimario sería otro interno del hospital, que padece problemas psiquiátricos.



Luz Mery contó, además, que en el hospital no atendieron el caso de manera inmediata y que los familiares lograron establecer que en el hospital la situación era conocida antes de que la madre tuviera que narrar, por medio de señales, cómo había sido víctima de abuso.



Los familiares de la mujer víctima piden justicia en este caso y que no quede en la impunidad.

