Diego Posso, un titán que navega por los ríos del Pacífico

La situación de la costa Pacífica es compleja, ya que, por su posición geográfica, solo tiene acceso por vía fluvial en algunas partes y eso hace que no lleguen muchas instituciones del Estado.



Sin embargo, esta situación no fue un problema para el paramédico caleño Diego Posso, es más fue una gran oportunidad.



Después de haber vivido durante varios años en Milán, Italia, y de haber trabajado en el hospital San Rafael, de esta misma ciudad, regresó a Colombia con una idea: “hacer un hospital flotante, llevar un hospital a la casa de cada paciente”.



¿Cómo lo hizo?



En el puerto de Buenaventura había un viejo buque que llevaba más de 2 años atracado, que sirvió para que Posso hiciera realidad su proyecto. San Rafael sería el nuevo nombre de este navío.



El barco zarpa de Buenaventura y tarda aproximadamente de 12 a 24 horas para llegar a las distintas regiones donde hace su trabajo.



La tripulación del barco está compuesta por 33 personas, de las cuales 26 son médicos voluntarios que donan su trabajo. Entre ellos están ginecólogos, pediatras, cirujanos, anestesiólogos y bacteriólogos.



“Creo que las canas que tengo son por cada lucha y por conseguir cada mes para que el barco pueda navegar”, dijo el caleño.



“En 5 años de actividad no continúas hemos atendido alrededor de 37 mil personas, de las cuales hemos operado a casi 3.500 personas. El barco hospital se ha sostenido de la ayuda del pueblo italiano, en gran parte”, agregó.



Esta travesía al parecer no tener límites



“Sueño en tener cuatro barcos que puedan cubrir todo el pacífico colombiano y tener el hospital San Rafael de baja marea, donde podamos darles continuidad a esos pacientes, sueño que ojalá se hagan realidad porque en un Estado que acostumbra olvidar a sus compatriotas, es bueno encontrar de vez en cuando Titanes de corazón”, puntualizó.





