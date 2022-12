Diez desaparecidos en naufragio de embarcación en el río Orinoco

La Armada Nacional reportó el naufragio de una embarcación, proveniente de Venezuela, en el sector de Ventanas, en el río Orinoco, en el municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada.



#ATENCIÓN Rescatamos ocho personas entre ellas un menor de edad, luego que una embarcación proveniente de Venezuela naufragará en aguas del río Orinoco con 18 personas a bordo en la madrugada. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/4KxtxgcHzm — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) November 21, 2017

