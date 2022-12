Distrito niega planes de expansión del relleno Doña Juana

El subdirector de recolección, barrido y limpieza de la UAESP, Yanlicer Pérez, en entrevista con Mañanas BLU, negó que el Distrito tenga un plan para expandir el relleno sanitario Doña Juana.



“El relleno tiene una autorización por la autoridad nacional en las celdas de operación hasta el 2022. En ese sentido, no se hace necesaria la expansión a zonas habitadas”, dijo.



El funcionario agregó que no es cierto que haya habido una reunión entre los vecinos y miembros de la UAESP para hablar de la expansión, tal como dijeron a BLU Radio los habitantes de Mochuelo Alto.



“Ha habido muchas versiones, nosotros hemos sido serios y responsables con el tema. No hemos hablado de expansión ni de comprar de predios”, insistió.



Le puede interesar: Menor fallece en medio de protestas en el Relleno Doña Juana.



De otro lado, el funcionario agregó que la solución no es cerrar el relleno porque eso obligaría a abrir otro en otra parte.



“Por fortuna al finalizar el último trimestre de 2017 tendremos la implementación técnica que nos permitirá un mejor manejo de residuos”, agregó.



Reveló que la idea es pasar de “un enterramiento básico” al uso de medios tecnológicos.



Publicidad

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.