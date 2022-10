Edil de localidad de Los Mártires estaría maltratando a sus padres, según denuncia

Dos adultos mayores, padres de un edil de la localidad de Los Mártires, denunciaron una serie de maltratos por parte de su hijo en esta zona de Bogotá y lo pusieron en conocimiento de las autoridades locales.



Daniel Arévalo Parra, profesional de apoyo del área de planeación del Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local de Los Mártires, aseguró en Vive Bogotá que la denuncia llegó de manera anónima a la entidad a mediados de marzo, pero que no existen pruebas contundentes, por lo que no se pueden tomar las medidas pertinentes contra el funcionario.



“En la verificación de seguimiento y territorio, se les dio una instrucción a los miembros de mi equipo de trabajo para hacer seguimiento al caso y en el trabajo de campo encontraron que una pareja de adultos mayores se acercaron a la Alcaldía local e informaron que querían participar de algunas actividades que realiza la entidad en Los Mártires”, relató.



Señaló que, según la denuncia, a los adultos mayores, su hijo no los dejaba participar en dichas actividades y que de inmediato se dieron cuenta que eran los padres del edil de Los Mártires Diego Herrera.



“La pareja le contó al equipo de apoyo del área de planeación del Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local de los Mártires que se encuentran vulnerados por su hijo, quien no los deja participar en actividades deportivas, recreativas y culturales que ofrece el Distrito porque si ellos participan, él corre el riesgo de perder su cargo como edil”, mencionó.