Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, destacándose por una propuesta diferente que combina la elección de números con los signos del zodiaco. Esta particular mezcla entre azar y astrología ha logrado captar el interés de miles de jugadores que, cada noche, revisan los resultados del chance con la esperanza de que la suerte y los astros se alineen a su favor.

Resultado del Super Astro Luna hoy domingo 21 de diciembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al domingo 21 de diciembre de 2025, arrojó la siguiente combinación ganadora, que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, manteniendo viva la expectativa entre los participantes. Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación permite participar cualquier día de la semana, ofreciendo nuevas oportunidades para probar la suerte y consultar los resultados del Super Astro Luna de forma constante.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Jugar al Super Astro Luna es un proceso sencillo y flexible, pensado para adaptarse a distintos estilos de participación. Para realizar una apuesta, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal de su preferencia.

Activar, si lo desea, la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco y aumentar las probabilidades de acierto.

Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 por jugada, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta estructura permite que el juego se ajuste tanto a quienes apuestan por entretenimiento como a los jugadores que buscan seguir una estrategia definida.



Dónde apostar al Super Astro Luna

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos de venta autorizados ubicados en todo el territorio nacional. Esta amplia red garantiza un acceso fácil, seguro y confiable, sin importar la ciudad o región en la que se encuentre el jugador.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso para cobrar un premio del Super Astro Luna es ágil y transparente. Para realizar el trámite, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad, original y fotocopia legible.

El cumplimiento de estos requisitos permite que el pago del premio se efectúe de manera rápida y segura, fortaleciendo la confianza de los jugadores y la credibilidad del sorteo.