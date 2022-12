El drama de los damnificados por la explosión en edificio del norte de Bogotá

Este lunes más de 10 familias amanecieron en el gimnasio de la Torre II del edificio donde se produjo una explosión por cuenta, según los bomberos, de la acumulación de basura en el shut.

Una bolsa demasiado grande se atascó entre los pisos 6 y 7 de la torre de 17 pisos, allí se fueron acumulando las bolsas hasta generar químicos que subieron por los ductos del ascensor, que sobre la 1:00 de la mañana de este domingo terminó en una explosión, afectando los apartamentos de la torre y dejando hasta el momento 17 personas heridas.

La historia de los afectados

Carlos vivía en el apartamento 1507. Él le contó a Blu Radio que a la medianoche empezó a escuchar gritos de sus vecinos, se asomó por la ventana de la sala para mirar qué sucedía, y minutos después su casa se quedó sin ventanas y sin puerta por la explosión.

"Yo me levante a mirar por la ventana para saber qué pasaba, pero no vimos nada, luego a los 2 segundos fue la explosión, grandísima. Algo que nunca habíamos vivido, nos fuimos a la puerta y no había puerta, no había ventanas, no había ascensor, solo escombros", relató.

Carlos y su familia pasaron la noche en casa de una hermana. Con sollozo agradece que estén vivos, pero teme que de su apartamento puedan robarse algo.

“El apartamento quedo totalmente destrozado. No hay ventanas, la puerta salió volando y la encontramos tirada en la calle. No tenemos nada, nada, entramos a sacar nuestros papeles, pero nada más", añadió el hombre.

Aún hay miedo y angustia, quienes no tienen a donde ir con sus hijos y familiares durmieron en el gimnasio, sobre colchonetas que algunos vecinos solidarios les regalaron. Pudieron comer y desayunar con las ayudas que los mismos residentes de otras torres han hecho llegar.

Por su parte, Luz Marina dice que aún tiene miedo, incluso no sabe si volver a su casa.

"Los mismos de allí nos colaboramos unos con otros, muy asustados, fue una explosión imprevista, de la nada, ahora solo dicen que tengamos precaución y que no nos podemos acercar", dijo.

Entre tanto, Pedro Manosalva, comandante de bomberos, entregó un balance de los 17 heridos que fueron trasladados al hospital Simón Bolívar y señaló que 7 serán dados de alta.

"Ya hemos estado acompañando a los heridos y están estables (…) Ahora lo importante es quienes tuvieron que abandonar sus casas, necesitamos por ahora comida, cobijas, colchonetas", mencionó.

Por ahora las investigaciones apuntan a que toda la basura acumulada generó gas metano que se produce precisamente por la descomposición de basuras y termina siendo un explosivo.