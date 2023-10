"El metro de Bogotá no lo define el presidente chino": Carlos Fernando Galán a Petro

El metro de Bogotá es uno de los puntos clave en los planes de gobierno de las candidatos a la Alcaldía de Bogotá, pues el trazado del proyecto sigue en duda, pese a que ya fue adjudicada la primera línea y se encuentra en construcción: la cual va desde la avenida Primero de Mayo hasta la calle 72 con avenida Caracas, en un tramo de 24 kilómetros y 16 estaciones.

Carlos Fernando Galán, que lidera la intención de voto de cara a los comicios del domingo 29 de octubre, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales sobre la reunión del presidente de la República, Gustavo Petro, con su homólogo chino Xi Jinping; en la que insistió en el cambio del trazado de esta megaobra en la capital del país, de elevado a subterráneo.

Si es elegido como alcalde de Bogotá, Galán tendrá que dialogar con el Ejecutivo, en cabeza de Petro, sobre temas importantes de la capital, sindo uno de ellos el polémico proyecto del metro. El candidato por el Nuevo Liberalismo señaló que le dejará en claro al jefe de Estado que la decisión se toma en la capital del país y no desde Beijing.

“Voy a privilegiar siempre siempre una relación institucional, defender los intereses de Bogotá, buscar con la Nación, a partir de argumentos, como solucionar las problemáticas de Bogotá, pero es fundamental que se mande un mensaje de respeto a la autonomía. Con todo respeto del presidente y del Gobierno nacional el metro de Bogotá no lo define el presidente chino, una empresa china, lo define Bogotá y los bogotanos", expresó Galán.

De hecho, para el candidato, el futuro de la primera línea de esta obra ya lo definieron los ciudadanos, porque el proyecto ya está contratado y en ejecución. "Lo que tenemos es que defenderlo, no puede ser que por un capricho del presidente se quiera cambiar”, agregó el aspirante al segundo cargo más importante de la nación.

En su gira oficial por el país asiático, el mandatario nacional también participó en un encuentro con directivos de la empresa China Harbor Engineering Company (Chec), que hace parte del consorcio encargado de la construcción del metro en Bogotá y habló de un nuevo contrato. Al respecto, Galán mencionó las reglas del contrato y señaló que se deben respetar.

“El presidente no tiene autonomía para hacer eso. ¿Cómo se garantiza que la empresa no va a demandar?, si se pensara hacer eso, ¿a cambio de qué se haría? O acaso prometió que le va a dar el contrato a ellos y, si es así, se tendría que abrir otra licitación. Con todo respeto, esa plata no es del presidente, es de los contribuyentes, él no puede actuar como si fuera su fonda, aquí hay unos recursos públicos que hay que proteger”, señaló.

Finalmente, se pronunció sobre la financiación total que prometió el presidente Petro se cambia el trazado del metro de Bogotá e insistió en que buscarán respetar el contrato y los recursos que se inviertieron, también señaló que la viabilidad de la obra tampoco la deciden los chinos.