En video quedó registrada brutal golpiza a mujer en Bogotá

Con un video de una cámara de seguridad revelado por Noticias Caracol buscan a un hombre que golpeó, pisoteó y lanzó una piedra a una mujer, hasta dejarla inconsciente.



El hecho sucedió en el parque Cayetano Cañizares, de la localidad de Kennedy.



En el video de una cámara de seguridad quedó registrado todo el suceso y la brutal golpiza que le propinó a la mujer.



Sin embargo, Noticias Caracol recorrió varios hospitales y clínicas de la zona, además de Medicina Legal, y no hay reporte de su caso.



Las imágenes serán utilizadas por la Policía Metropolitana de Bogotá para tratar de dar con el paradero del agresor y de su víctima.



BLU Radio también conoció el caso de una mujer que denuncia que fue maltratada y golpeada por 20 años.



En entrevista con Vive Bogotá, dijo que “desde un principio fue muy celoso, muy posesivo, no me permitía salir ni ver a mi familia”.



“Ya últimamente me proponía cosas indecentes como volverme lesbiana, que hiciéramos tríos, que nos fuéramos a vivir con la otra señora, que no quería perdernos a las dos. Ya luego mis hijos se enteraron de esas cosas, presenciaban toda esa violencia sexual y física”, añadió.



Finalmente, confesó que uno de sus cinco hijos intercedió por ella en una ocasión y el hombre lo apuñaleó en la mano.

